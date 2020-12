PSI-20 finta perdas da Europa com Nos a subir 3% e EDPR em máximo histórico

A bolsa nacional encerrou em alta esta quinta-feira, 3 de dezembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,32% para 4.639,14 pontos. Das 17 cotadas que formam o principal índice nacional, 10 fecharam em alta, seis em queda e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuados, numa altura em que o otimismo em torno das vacinas contra a covid-19 convive com a incerteza em torno das negociações entre Reino Unido e UE sobre o futuro pós-Brexit e entre democratas e republicanos, nos Estados Unidos, sobre o novo pacote de estímulos à economia.





O índice de referência para a Europa segue praticamente inalterado com uma subida de 0,05% para 391,89 pontos.





Com a aproximação do prazo-limite para um entendimento entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a futura relação comercial entre os dois blocos, França veio agora alertar que poderá vetar um acordo se não gostar dos termos.





Já nos Estados Unidos, os democratas decidiram fazer um esforço para quebrar o impasse e, em vez do pacote de estímulos de 2,4 biliões de dólares que exigiam, admitem agora que uma proposta de 908 mil milhões de dólares poderá servir de base para as negociações com os republicanos e a Casa Branca.





Por cá, a Nos e a EDP Renováveis garantiram a subida do PSI-20. A operadora liderada por Miguel Almeida disparou 2,96% para 3,268 euros, enquanto a EDP Renováveis subiu 1,47% para 17,94 euros, depois de ter tocado num novo máximo histórico de 18,30 euros.





Ainda na energia, a EDP valorizou 0,82% para 4,575 euros e a Galp caiu 2,10% para 8,858 euros.





A contribuir para os ganhos do principal índice nacional estiveram ainda a Semapa, a subir 1% para 9,09 euros, a Altri, a somar 1,9% para 4,926 euros, e os CTT, a valorizarem 1,41% para 2,52 euros.