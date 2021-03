PSI-20 forte no verde com Galp a disparar para máximo de quase 10 meses

A bolsa nacional abriu em forte alta, com o índice PSI-20 a subir 1,02% para os 4.719,79 pontos. Estão 15 cotadas a subir, ficando apenas duas pelo vermelho e uma inalterada. Esta é a segunda sessão consecutiva de ganhos para o PSI-20, que obteve um registo negativo no acumulado das últimas duas semanas e tocou mínimos de dezembro de 2020 na última.





Por cá, a Galp dispara 2,68% para os 10,73 euros, ocupando ao segundo lugar do pódio. A petrolífera conta a sexta sessão seguida no verde e toca máximos de junho do ano passado depois de, durante esta sessão, já ter exibido uma subida de 3,83%.





Esta cotada segue em sintonia com a matéria-prima que explora, o petróleo. Este arrancou a semana com subidas convictas, acima do 1,5%, impulsionado por receios de uma possível interrupção nos fornecimentos, devido aos ataques contra instalações petrolíferas da Arábia Saudita.





Pouco abaixo nos ganhos, posiciona-se a pesada EDP Renováveis, com uma soma de 1,72% para os 16,52 euros. Este avanço contraria as últimas três sessões, nas quais a empresa de energias limpas do grupo EDP resvalou.





Ainda em destaque no verde está a Sonae, que avança 0,73% para os 68,8 cêntimos. Os investidores reagem assim ao anúncio, já após o fecho da sessão de sexta-feira, pela Sonae de que irá pagar 82,16 milhões de euros por 10% da Sonae Sierra que eram detidos pela Grosvenor. A Sonae passará a deter 80% do capital da Sonae Sierra.





A contrariar, no vermelho, fica apenas a Jerónimo Martins e a Ramada, que descem, respetivamente, 0,33% para os 13,66 euros e 0,21% para os 4,80 euros.







(Notícia atualizada às 08:23)