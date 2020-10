PSI-20 ganha mais de 1% com Galp e BCP a somarem acima de 2%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 6 de outubro, a somar 1,14% para 4.182,97 pontos, com 14 cotadas em alta, três em queda e uma inalterada no valor de fecho de ontem. Trata-se da segunda subida consecutiva da praça lisboeta, que assim transacionou em máximos de 21 de setembro.A bolsa nacional seguiu a tendência de ganhos também registada pelas principais praças europeias. Ainda que siga em alta ligeira, o índice de referência europeu Stoxx600 encaminha-se para fechar pelo quarto dia seguido no verde numa sessão em que já renovou máximos de 21 de setembro.Os setores da banca e das viagens foram os que mais impulsionaram o sentimento na Europa, com o primeiro a avançar para máximos de 18 de setembro e o segundo para máximos de 4 de setembro.A apoiar o otimismo no velho continente esteve Jerome Powell. O presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos alertou para a frágil recuperação da maior economia mundial e para os escassos apoios aprovados pela Casa Branca. Esta declaração do líder da Fed reforça a pressão para que democratas e republicanos se entendam quanto a um novo pacote de estímulos económicos, razão que permite reforçar as perspetivas positivas dos investidores.Por cá foi a Galp Energia e o BCP que estiveram em maior destaque com subidas próximas de 2,5%. A petrolífera apreciou 2,40% para 8,434 euros, com a empresa a transacionar em máximos de 23 de setembro, enquanto o banco cresceu 2,53% para 8,09 cêntimos.Nota positiva também para os setores do retalho e do papel. No primeiro caso, a Jerónimo Martins somou 1,68% para 14,50 euros e a Sonae avançou 0,69% para 58 cêntimos. Já no papel, a Navigator cresceu 0,19% para 2,124 euros e a Altri valorizou 0,83% para 3,886 euros, sendo que a Semapa terminou o dia inalterada nos 7,50 euros.Destaque ainda para a Corticeira Amorim (+4,54% para 11,06 euros), para a EDP Renováveis (+1,36% para 14,92 euros), para a Nos (+0,97% para 3,134 euros) e para os CTT (+1,38% para 2,565 euros).A travar uma maior subida da praça lisboeta estiveram a EDP, que perdeu 0,71% para 4,212 euros, e a Ibersol, que recuou 1,52% para 4,55 euros.(Notícia atualizada)