um resultado líquido de 118,9 milhões em 2019 , o que representa um aumento de 2,8% em comparação com o ano anterior. Já o resultado líquido recorrente atingiu os 144,8 milhões de euros, um crescimento de 5,5%.

A semana foi positiva para a generalidade dos índices em todo o mundo, que aproveitaram para respirar com força, depois das consecutivas quedas das semanas anteriores. A ajudar a este acumular de ganhos estiveram os estímulos económicos lançados pelos maiores bancos centrais do mundo, com o Banco Central Europeu e a Reserva Federal dos Estados Unidos a anunciarem apoios históricos.Na praça portuguesa, as empresas que mais se destacaram durante a semana pertencem ao setor energético. A petrolífera Galp valorizou 18,20% no conjunto dos últimos cinco dias, o que representa o maior ganho semanal desde abril de 2015.Também a REN subiu 12,44%, numa semana em que a empresa anunciou A EDP completou o top 3 das cotadas com melhor desempenho semanal, ao avançar 10,46%.Houve apenas quatro cotadas a desvalorizar no somatório da semana. A Semapa liderou as hostes com uma queda de 12,26%, seguida da Pharol que recuou 5,48%. A Nos perdeu 0,52%.Apesar da boa prestação semanal, a praça portuguesa abriu e terminou a semana em queda, tendo tido três dias de ganhos consecutivos pelo meio. Nesta sexta-feira, a praça portuguesa desvalorizou 1,76%.Com 14 cotadas em queda, destaca-se o BCP, que perdeu 4% para os 10,55 cêntimos por ação, a Navigator com uma perda de 4,78% para os 2,074 euros e a Altri com um deslize de 3,91% para os 3,488 euros.(Notícia atualizada às 17:07)