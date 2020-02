PSI-20 guina para o verde com BCP e papeleiras ao volante

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,88% para os 5.375,49 pontos, na oitava sessão consecutiva em que inverte a tendência. A puxar pelo índice estão 13 cotadas a subir, quatro adescer e uma inalterada.





Na Europa também se vive um sentimento positivo depois de o banco central chinês ter vindo apaziguar os receios quanto ao impacto do coronavírus na segunda maior economia do mundo. A instituição decidiu baixar uma das taxas de juro, como estímulo, e decretou-se disponível para apoiar as empresas que quisessem recomeçar a atividade o quanto antes.





Durante o fim de semana, o governo anunciou ainda que pretende reduzir os impostos e taxas sobre as empresas. Isto, numa altura em que a economia está a funcionar apenas a 40% ou 50% da sua capacidade, de acordo com as estimativas da Bloomberg Economics.





"Se a economia chinesa de facto melhorar e tiverem sido adicionados todos estes estímulos fiscais e monetários, a situação pode traduzir-se em mercados emergentes muito mais fortes na segunda metade do ano", defende um analista da Antipodes Partners, em declarações à Bloomberg.



Por cá, o peso pesado BCP contribui para a subida do índice nacional com uma valorização de 0,84% para os 19,17 cêntimos. As papeleiras Semapa e Altri encabeçam os ganhos, ao somar 2,28% para os 12,54 euros e 1,46% para os 5,55 euros, e a Navigator segue imediatamente atrás do BCP, ao apreciar 0,65% para os 3,11 euros.



Ainda a puxar pela bolsa nacional estão as energéticas Galp e EDP. A Galp valoriza 0,54% para os 14,05 euros e a EDP sobe 0,36% para os 4,73 euros, renovando máximos de janeiro de 2008. À frente desta cotada seguem ainda a Jerónimo Martins, a ganhar 0,39% para os 16,93 euros e a EDP Renováveis, que aprecia 0,48% para os 12,54 euros.



(Notíciaatualizada às 08:14)