PSI-20 incapaz de acompanhar ganhos da Europa com quedas da Galp e JM

estima que a cotada portuguesa tenha fechado o primeiro semestre deste ano com lucros de 298 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 26,4% face ao resultado líquido de 405 milhões de euros obtido no mesmo período do ano passado.

Nos títulos com maturidade a 16 de julho de 2021 (12 meses) a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) colocou 1.250 milhões de euros com uma taxa de -0,452%. É a "yield" mais baixa desde que em fevereiro foram emitidos títulos a 12 meses com uma taxa de 0,484%.

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira, dia 15 de julho, a cair 0,68% para os 4.419,93 pontos, contrariando o sentimento das congéneres europeias, num dia em que os resultados promissores de uma vacina anti-covid deram alento aos investidores.No resto da Europa, os ganhos rondam os 2%, depois de os novos testes realizados à vacina da farmacêutica Moderna, darem sinais otimistas. As experiências revelaram que a vacina produziuAinda assim, Lisboa foi incapaz de se deixar levar pelo otimismo no resto do continente. A petrolífera Galp perdeu 1,23% para os 10,45 euros por ação, contrariando a tendência do preço do petróleo, com o Brent a registar um ganho de 1,49% para os 43,54 dólares por barril.No setor do retalho, a dona do Pingo Doce Jerónimo Martins teve uma quebra de 2,50% para os 15,005 euros por ação. A Sonae, dona do Continente, registou uma desvalorização de 1,07% para os 64,5 cêntimos por ação.Em contraciclo, a EDP valorizou 0,41% para os 4,3470 euros por ação, apesar das perspetivas pessimistas do Goldman Sachs . O banco norte-americanoTambém o BCP registou um ganho de 1,02% para os 10,85 cêntimos por ação.No mercado de dívida,