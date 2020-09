PSI-20 interrompe ciclo de quedas com subida de mais de 1% da Galp

O índice PSI-20 abriu a sessão desta quarta-feira, dia 16 de setembro, a valorizar 0,16% para os 4.291,14 pontos, acompanhando o sentimento no resto da Europa.Lá fora, as bolsas europeias seguem também em leve alta, num dia em que os investidores estão de olho no discurso de Jerome Powell, líder da Fed.É esperado que o banco central norte-americano, que está reunido pelo segundo dia num encontro de política monetária, mantenha a sua postura "dovish", continuando a apoiar a economia local.Por cá, o ganho de 1,31% da petrolífera Galp Energia vai dando um forte impulso à praça portuguesa, com os preços do petróleo a valorizarem pelo segundo dia consecutivo.Em terreno positivo estão também os CTT, com um ganho de 1,36% para os 2,60 euros por ação, e o grupo EDP, com as duas cotadas a valorizarem cerca de 0,3%.Em contraciclo está o BCP, que perde 0,22% para os 9,11 cêntimos por ação - perto dos valores de maio - e a Sonae, que desvaloriza 0,4% para os 60,7 cêntimos.