PSI-20 inverte ciclo de perdas com papeleiras a impulsionarem

A bolsa nacional está a subir, com o PSI-20 a avançar 0,27% para os 5.054,98 pontos, contanto a primeira sessão no verde em quatro. A contribuir estão nove cotadas que impulsionam no verde, contra as oito que puxam no sentido contrário, sobrando uma inalterada.





Em Lisboa, as papeleiras exibem-se no verde, com a Navigator a ocupar o terceiro lugar do pódio dos ganhos, ao somar 0,87% para os 2,55 euros. Os investidores mostram-se otimistas no dia em que esta cotada vai apresentar resultados.





Esta segunda-feira, a Navigator é seguida pela Semapa, que está a valorizar 0,68% para os 8,92 euros, e que é a sua acionista. Esta ordem é também aquela pela qual estas papeleiras apresentam resultados, já que a Semapa presta contas aos investidores no dia 29 de janeiro.





A Altri cola-se às parceiras do setor, com uma valorização de 0,38% para os 5,26 euros. No seguimento, posicionam-se dois pesos pesados que ajudam as contas do índice a pender para o verde: o banco BCP quebra um ciclo de seis sessões no vermelho, ao valorizar 0,33% para os 12,03 cêntimos e a Galp avança 0,23% para os 8,82 euros.



Já a pôr travão num melhor desempenho do PSI-20 estão pesos pesados como a EDP, que resvala 0,53% para os 5,28 euros, a par da subsidiária EDP Renováveis, que conta uma quebra de 0,20% para os 24,85 euros.



(Notícia atualizada às 08:24)