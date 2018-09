PSI-20 já cai há seis sessões e segue em mínimos de Maio

A bolsa nacional segue em terreno negativo esta terça-feira, 4 de Setembro, pela sexta sessão consecutiva, o que representa já a mais longa série de perdas desde Fevereiro. Com apenas duas cotadas em alta e 16 em queda, o PSI-20 desvaloriza 0,70% para 5.372,16 pontos, o valor mais baixo desde 30 de Maio, altura marcada pela crise política em Itália.





Lisboa acompanha, desta forma, o pessimismo que marca a negociação na Europa, numa manhã em que todos os grandes sectores estão com sinal vermelho. Destacam-se, porém, as cotadas do sector automóvel e as telecomunicações, com as perdas a serem lideradas pela Telecom Italia. A operadora afunda quase 6% depois de o Exane BNP Paribas ter cortado a recomendação para a empresa de "neutral" para "underperform".