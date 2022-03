PSI: Jerónimo Martins manda mais, mas energia pesa um terço

Pouco muda na representatividade do PSI com a saída da Novabase, Pharol, Ramada e Ibersol. Juntas, as quatro pesavam apenas cerca de 2% do índice. O sobe e desce da bolsa lisboeta continua a ser marcado por cinco cotadas que, juntas, representam perto de 60% do índice. A Jerónimo Martins tem mais poder, mas a energia é o setor com maior ponderação.





