PSI-20 "levado" em maré vermelha europeia mas Lisboa foi praça menos castigada

O PSI-20 cedeu 1,11% esta quarta-feira pondo fim a uma série de cinco dias com saldo positivo e aliviando dos máximos desde janeiro atingidos ontem.A praça portuguesa foi, ainda assim, a menos penalizada entre as congéneres europeias, num dia em que os receios devido à subida da inflação pressionaram os mercados.O dia terminou com apenas duas cotadas no "verde": Sonae e Semapa. A Sonae avançou 0,31%, para 0,799 euros, enquanto a Semapa ganhou 0,17%, encerrando nos 11,94 euros.A maior queda do dia pertenceu à REN, que recuou 2,73%, para os 2,32 euros. A cotada foi penalizada pelo anúncio de que o seu terceiro maior acionista pretende sair do seu capital Também pela negativa destacaram-se a Ramada, que perdeu 2,60%, e a Galp, que recuou 2,22%, cotando nos 9,934 euros.No setor energético, a EDPR caiu 1,32%, para 18,63 euros, enquanto a EDP cedeu 0,60%, fechando nos 4,62 euros.Já o BCP, que perdeu 1,02%, para 16,40 cêntimos aliviando do máximo de 15 meses alcançado na véspera, à boleia dos resultados acima do esperado.Fora do PSI-20, o destaque vai para a Impresa, que subiu mais de 7%, com o mercado a aplaudir o anúncio da oferta de subscrição e de troca de obrigações da SIC