PSI-20 lidera ganhos após S&P subir rating. BCP, EDP e Galp sobem mais de 1%

A bolsa nacional fechou em alta, com o PSI-20 a subir perto de 1% em dia de ganhos tímidos nas restantes praças europeias (Stoxx600 ganhou 0,17%).

Em Lisboa a sessão fica marcada por um novo mínimo histórico nos juros da dívida portuguesa a 10 anos, depois de, na sexta-feira, a agência de notação financeira Standard & Poor’s ter subido o rating de Portugal em um nível.

A melhoria da notação financeira teve impacto mais significativo nos juros – a taxa a 10 anos está perto de igualar a espanhola – mas também impulsionou a cotação das ações portuguesas, sobretudo das empresas de maior dimensão e que estão no radar dos investidores estrangeiros.

A EDP somou 1,63% para 3,365 euros, a Galp Energia ganhou 1,78% para 14,565 euros e a Jerónimo Martins valorizou 0,64% para 13,355 euros.

Estas são as cotadas com maior peso do PSI-20, mas não foram as únicas que registaram uma sessão positiva. O BCP avançou 1,4% para 23,18 cêntimos, contagiado também pelos ganhos do setor na Europa, que estão a ser liderados pelos alemães Deutsche Bank e Commerzbank, depois de terem anunciado este domingo que aprovaram o início das negociações formais para a fusão entre as duas instituições, que poderá dar origem ao maior quarto banco europeu.

Ainda com ganhos significativos, destaque para a Nos (+ 2,26% para 5,645 euros) e Sonae (+1,27% para 0,958 euros).

Do lado das quedas, a Altri (-2,26% para 7,34 euros) voltou a corrigir dos fortes ganhos da semana passada quando anunciou que os lucros mais do que duplicaram em 2018.

Fora do PSI-20 a Impresa destacou-se com uma subida de 8,85% para 0,332 euros.