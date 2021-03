PSI-20 lidera quedas na Europa com ações do grupo EDP a afundarem

depois de a venda de uma parcela do capital a investidores institucionais no âmbito do

Numa declaração escrita enviada ao Negócios, o CEO Miguel Stilwell diz que "esta operação foi um excelente indicador de feedback face ao plano que apresentámos há dias", mostrando que "há confiança e vontade em acompanhar a EDP neste percurso".O Citigroup e o Morgan Stanley colocaram ações da EDPR a 17,00 euros cada uma , o que pressupõe um desconto de 9,3% face à cotação de fecho de terça-feira (18,74 euros).Em contraciclo estiveram a negociar as papeleiras Altri (+0,33%) e Navigator (+0,42%).

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a cair 2,11% para os 4.673,70 pontos, nesta que é a maior queda em cerca de duas semanas para a praça portuguesa, num dia em que as ações do grupo EDP registaram as maiores quedas dos últimos meses.A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade caiu 4,63% para os 4,55 euros por ação, a maior descida diária da EDP desde outubro do ano passado. Este novo valor é também um mínimo dos últimos quatro meses.No que toca à EDP Renováveis a queda ganha outras proporções. A empresa dedicada às energias renováveis perdeu 9,93% para os 16,88 euros por ação, o que representa a maior desvalorização em cerca de um ano.As quedas robustas de ambas as empresas deram-se(Em atualização)