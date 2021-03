PSI-20 lidera quedas na Europa com desvalorização de quase 4% da EDP Renováveis

Este ano, a administração dos CTT

do próximo dia 21 de abril o pagamento de um dividendo de 8,5 cêntimos por ação. O grupo postal propõe distribuir 12,75 milhões de euros pelos acionistas, o que corresponde a 76% dos

A cair esteve também a Jerónimo Martins (-1,61%) e a Galp Energia (0,86%).

O índice PSI-20 terminou a sessão desta quarta-feira a desvalorizar 1,35% para os 4.769,63 pontos, num dia em que todas as empresas que constituem a praça lisboeta terminaram em território negativo, com destaque para a EDP Renováveis.O dia foi de quedas também em praticamente todas as restantes bolsas na Europa, com os investidores a fazerem um compasso se espera para ouvirem as declarações de hoje de Jerome Powell, líder da Reserva Federal dos Estados Unidos.Da sua reunião de política monetária de dois dias - que termina hoje - não se esperam grande novidades em termos de política monetária, mas Powell terá de apostar numa comunicação forte para acalmar os nervos dos investidores, espelhados na subida dos juros do Tesouro para mais de um ano.Por cá, todas as 18 empresas da bolsa nacional terminaram no "vermelho", com a EDP Renováveis a destacar-se com uma queda de 3,89% para os 17,28 euros por ação, enquanto que a casa-mãe EDP perdeu 1,16% para os 4,781 euros.No resto da praça portuguesa, os CTT perderam 1,54% para os 2,875 euros por ação, reagindo em queda aos resultados apresentados ontem, já depois do fecho da sessão, que apesar de terem mostrado uma "tendência de recuperação", não foram aplaudidos pelos mercados, de acordo com os analistas do