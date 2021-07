PSI-20 lidera quedas na Europa com tombo de quase 5% do BCP

O PSI-20 caiu 1,24%, para os 5.037,87 pontos, interrompendo uma sequência de cinco sessões de ganhos, a mais longa série positiva desde meados de maio. A praça portuguesa é mesmo a com pior desempenho entre as principais bolsas europeias.O BCP, com uma queda de 4,84%, para os 12,18 cêntimos, foi a cotada mais castigada, no rescaldo dos resultados apresentados ontem após o fecho.Mas o índice foi também pressionado pelas descidas de outras cotadas de peso, como a EDP, que perdeu 1,43%, para os 4,467 euros, os CTT, que caíram 2,89%, cotando nos 4,365 euros, ou a EDPR, que tombou 1,35%, para os 20,48 euros. Também a Galp, que ontem mostrou as contas semestrais, perdeu 0,38%, fechando nos 8,476 euros.Ainda no vermelho fecharam as papeleiras Navigator (-1,66% para 2,954 euros), que apresenta resultados esta tarde, e Altri (-1,42% para 5,195 euros).A Jerónimo Martins deslizou 0,18%, para 16,535 euros, e a Sonae cedeu 0,06%, fechando a valer 0,80 euros.Pela positiva destacou-se a Novabase, com um ganho de 2,65%, encerrando nos 4,64 euros, enquanto apenas terminaram o dia em alta mais três cotadas: REN, Corticeira Amorim e Ibersol, com subidas de 0,64%, 0,37% e 0,36%, respetivamente.