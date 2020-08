PSI-20 mantém ganhos com CTT a disparar mais de 6% para máximo de fevereiro

A bolsa portuguesa fechou a subir, com o principal índice, o PSI-20, a valorizar 0,73% para os 4.379,78 pontos, contando a segunda sessão consecutiva de ganhos após seis a perder.



Lá fora, o sentimento é misto. Por um lado, a possibilidade de a administração da Casa Branca avançar com um novo pacote de estímulos à economia pinta as bolsas de verde esperança mas, por outro, resultados desapontantes da parte das empresas estão a baixar a moral.





Por cá, os pesos pesados BCP e Galp deram força ao índice nacional. O banco liderado por Miguel Maya avançou 1,91% para os 10,16 cêntimos e a Galp somou 1,64% para os 9,27 euros. A petrolífera acompanhou desta forma os ganhos do petróleo, que avança 0,48% para os 44,36 dólares em Londres.Contudo, são os CTT que ficam na frente. Esta cotada fechou a valorizar 6,18% para os 2,49 euros, tendo chegado a subir 6,40% para os 2,495 euros, um máximo de 27 de fevereiro. A operadora de correios nacional prepara-se para apresentar resultados amanhã, 5 de agosto.Em destaque no verde está ainda a Corticeira Amorim, que se posiciona em segundo no pódio dos ganhos, com uma valorização de 2,135 para os 10,06 euros. Esta cotada anunciou ontem que os seus lucros desceram 15,1% no primeiro semestre para 34,27 milhões de euros e que o seu conselho de administração decidiu não propor, para este ano, a atribuição de um dividendo extraordinário em dezembro – que era pago desde 2012. A Corticeira justificou esta decisão com o impacto da pandemia.