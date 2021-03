PSI-20 mantém-se de vermelho com Galp e BCP a caírem mais de 1,5%

A bolsa nacional fechou em queda, com o PSI-20 a perder 0,65% para os 4.817,73 pontos. A puxar para o vermelho estiveram onze cotadas, contra as seis que se mantiveram no verde. Sobrou uma inalterada.

A liderar as quebras estiveram os pesos pesados BCP e Galp. O banco liderado por Miguel Maya cedeu 1,55% para os 11,46 cêntimos, num dia em que o setor, a nível europeu, mostrou quebras acima de 1%.

Também as pares europeias de petróleo e gás derraparam perto de 1,5%, pelo que a descida de 1,85% para os 10,63 euros da Galp fica igualmente alinhada com o setor.

Esta direção é tomada pelas petrolíferas num dia em que os preços do barril voltam a aliviar, pela segunda sessão.





Na cauda destas duas cotadas ficou a Navigator, que desceu 1,54% para os 2,80 euros, e que é acompanhada na queda pelas restantes papeleiras. A Altri cai 1,07% para os 5,99 euros e a Semapa recua uns mais humildes 0,17% para os 11,88 euros.





Ainda fortes no vermelho ficaram a EDP Renováveis, com uma quebra de 1,45% para os 17,68 euros, e a EDP, que desceu 1,14% para os 4,76 euros.





A contrariar evidenciam-se os CTT, que continuam a somar em véspera de apresentação de resultados. Esta segunda-feira valorizam 2,86% para os 2,88 euros, uma subida pouco maior que a da última sessão e que sucede também ao "disparo" de mais de 7% da última quinta-feira, quando os analistas do CaixaBank BPI se mostraram otimistas quanto às contas que a empresa apresenta esta terça-feira.



(Notícia atualizada às 16:55)