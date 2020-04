A bolsa nacional transacionou em terreno positivo pelo segundo dia seguido, apoiada nas subidas do BCP e do setor da energia. Bolsas europeias também valorizaram.

Apesar de, na Zona Euro, o índice PMI ter mostrado que o conjunto das economias da moeda única registou a maior quebra na atividade empresarial e o emprego sofreram o maior rombo de sempre (entre 7 e 22 de abril), os investidores aguardam com expetativa aquilo que poderá ser decidido pelos líderes europeus na cimeira desta tarde, isto numa altura em que ganha força a ideia de um fundo de recuperação assente no orçamento da União Europeia.



Com uma subida de 2,66% para 9,64 cêntimos, o BCP recolheu a maior nota de destaque numa sessão em que também o setor da energia impulsionou. A Galp Energia valorizou 1,68% para 9,426 euros, a EDP Renováveis ganhou 0,38% para 10,58 euros e a REN apreciou 1,46% para 2,44 euros. Em contraciclo com o setor, a EDP cedeu 0,21% para 3,789 euros.



No retalho o sentimento dividiu-se, com a Sonae a avançar 0,51% para 68,35 cêntimos, e a Jerónimo Martins a recuar 0,19% para 15,90 euros.



Ainda a contribuir com preponderância para nova sessão positiva em Lisboa esteve o setor do papel. A Navigator cresceu 3,90% para 2,346 euros, a Altri subiu 2,30% para 4,72 euros e a Semapa ganhou 2,40% para 8,97 euros.



O índice PSI-20 encerrou a sessão desta quinta-feira, 23 de abril, a ganhar 1,18% para 4.148,91 pontos, no segundo dia consecutivo de ganhos para a praça lisboeta.O principal índice nacional transacionou em linha com os ganhos também registados na generalidade das bolsas do velho continente. O índice de referência europeu Stoxx600 beneficiou da subida generalizada dos setores europeus para valorizar pela segunda sessão seguida, sendo que as cotadas dos setores petrolífero e financeiro foram as que mais impulsionaram.