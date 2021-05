PSI-20 na linha de água com Navigator a cair mais de 3% e Ramada a disparar 9%

A bolsa nacional abriu a sessão desta sexta-feira, 21 de maio, praticamente inalterada, com o PSI-20 a subir 0,04% para 5.282,11 pontos.





Na Europa, os principais índices seguem com ganhos ligeiros, numa altura em que o otimismo dos investidores está comprometido pela possibilidade de uma redução antecipada dos estímulos à economia nos Estados Unidos.





Por cá, a Ramada lidera os ganhos, com uma subida de 8,9% para 7,10 euros, depois de a empresa ter reportado lucros de 2,85 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, o que corresponde a uma subida de 114,1% face aos 1,33 milhões contabilizados no mesmo período de 2020.





A contribuir para a subida ligeira do PSI-20 está também a EDP Renováveis, que avança 0,98% para 19,53 euros, e a Altri, que avança 1,55% para 6,555 euros, depois de ter reportado lucros de 13,2 milhões de euros no primeiro trimestre, o que reflete uma subida de 93,7% face ao mesmo período de 2020.





A Navigator, que está a descontar o dividendo que pagará aos acionistas, desce 3,37% para 3,10 euros.





A Sonae, que reportou ontem lucros de um milhão de euros no primeiro trimestre, valoriza 0,91% para 83,35 cêntimos, enquanto a Novabase ganha 0,25% para 4,01 euros, após ter anunciado um crescimento de 5% do volume de negócios no primeiro trimestre deste ano para os 33,2 milhões de euros.