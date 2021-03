PSI-20 no verde com BCP a impulsionar

A bolsa nacional segue a subir, com o PSI-20 a valorizar 0,28% para os 4.783,19 pontos. O índice nacional conta 11 cotadas em alta, seis em queda e uma que segue inalterada.





A encabeçar os ganhos está a Novabase, que soma 5,11% para os 3,70 euros. Segue-se a Sonae, com uma subida de 1,26% para os 72,6 cêntimos, no dia em que apresentou resultados, ainda antes da abertura dos mercados. A Sonae fechou o ano de 2020 com lucros de 71 milhões de euros, uma quebra de 57,2% face ao resultado líquido de 166 milhões de euros registado no ano anterior.

O pesado BCP também dá o seu impulso aos ganhos, ao valorizar 1,13% para os 11,59 cêntimos.



Esta quinta-feira é dia de "chuva de resultados" das cotadas do PSI-20. Além da Sonae, também a Ramada, REN e Altri prestam contas aos investidores. A Ramada está a subir 0,82% para os 4,94 euros, a Altri avança 0,85% para os 5,91 euros e a REN resvala para o vermelho, com uma quebra de 0,21% para os 2,34 euros.