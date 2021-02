PSI-20 no verde com Galp a dar gás e nove cotadas a travarem maiores ganhos

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta terça-feira a ganhar 0,26% para 4.802,28 pontos, isto apesar de terem sido mais as cotadas em queda (nove) do que em alta (oito), sendo que uma fechou inalterada na cotação de segunda-feira.



Depois de dois dias consecutivos em queda, a praça lisboeta regressou assim a terreno positivo num dia em que acompanhou, ainda que de forma mais moderada, os ganhos também registados pela generalidade das principais bolsas europeias.





O índice de referência europeu Stoxx600 valorizou pela segunda sessão apoiado, em especial, nas subidas dos setores do turismo, banca e indústria. O maior otimismo quanto aos processos de vacinação levou os investidores à negociação no mercado acionista.Em Lisboa, a Galp Energia foi a cotada que mais apoiou a subida da praça lisboeta ao apreciar 1,65% para 8,254 euros. O BCP (+2,18% para 11,70 cêntimos), a Semapa (+2,29% para 8,94 euros) e a Mota-Engil (+1,16% para 1,394 euros) também conseguiram subidas expressivas.Já as restantes duas cotadas do setor do papel fecharam em terreno negativo, com a Navigator a recuar 0,32% para 2,468 euros e a Altri a perder 0,16% para 4,99 euros.No setor da energia o sentimento repartiu-se já que além da subida da Galp, também a EDP Renováveis fechou em alta (+0,22% para 22,7 euros), enquanto EDP (-0,46% para 5,20 euros) e REN (-0,21% para 2,335 euros) terminaram a negociação no vermelho.O maior destaque pela negativa coube, porém, à Jerónimo Martins, que resvalou 0,11% para 13,268 euros, isto num dia em que a retalhista chegou a afundar 5,5% para mínimos de 20 de fevereiro já depois de o UBS ter cortado a recomendação sobre os títulos da dona dos supermercados Pingo Doce para "vender".(Notícia atualizada)