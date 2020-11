PSI-20 no verde com Galp a liderar ganhos e a tocar máximos de agosto

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a somar 1,06% para os 4.496,54 pontos. Estão 13 cotadas a contribuir para o desempenho positivo, ficando apenas três no vermelho e uma inalterada.O sentimento é de forte ânimo entre as praças europeias, que têm sido agraciadas com notícias que trazem alento acerca do futuro das economias. Por um lado, cada vez mais farmacêuticas assinalam o sucesso das respetivas vacinas, tendo a AstraZeneca sido a última a acusar uma taxa de sucesso na prevenção da maioria dos casos testados. Por outro, a administração de Trump já reconheceu Joe Biden como o vencedor das eleições norte-americanas, uma formalização que tardava.A Galp é o peso pesado que mais se destaca, ao liderar os ganhos com uma subida de 3,78% para os 9,54 euros. A petrolífera está a cotar em níveis de meados de agosto, em sintonia com a matéria-prima. O barril em Nova Iorque também toca máximos do mesmo mês que a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva, enquanto o barril em Londres está de volta a níveis de março.O BCP fecha o pódio com uma valorização de 1,69% para os 11,46 cêntimos, e volta esta sessão a tocar máximos de junho. As papeleiras também acompanham fortes no verde, todas com ganhos a partir de 1,5%: a Navigator soma 1,65% para os 2,35 euros, a Semapa avança 1,56% para os 8,45 euros e a Altri sobe 1,50% para os 4,20 euros.Do lado das perdas destaca-se a Jerónimo Martins, com uma descida de 0,11% para os 14,01 euros.(Notícia atualizada às 08:24)