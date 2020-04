como

e Grécia preparam o desconfinamento. A

Entretanto, as empresas continuam a apresentar contas e seguem-se na lista as gigantes Facebook e Microsoft, depois de, já após o fecho dos mercados, a mãe da Google, Alphabet, ter dado contas de vendas que superaram as expetativas.Por cá, a Galp avança 1,57% para 10,01 euros e o BCP soma 1,67% para os 9,75 cêntimos."O BCP poderá ser influenciado pela recente melhoria do sentimento dos investidores em relação ao sector bancário. No entanto, na sessão de ontem, o BCP valorizou-se apenas 2,20% face à subida de 4,58% do DJStoxx Banks", comentam os analistas do CaixaBank BPI, na nota diária dirigida aos investidores.Já a Galp, tal como a Mota-Engil, atrai a atenção dos investidores, "em virtude dadependência das respetivas atividades da evolução do petróleo", continuam os mesmos analistas. A Mota-Engil avança 1,42% para os 1,15 euros.Em Londres, o barril de referência para a Europa, os preços sobem quase 5%, ultrapassando os 21 dólares, enquanto em Nova Iorque a valorização supera os 16%, colocando o barril acima dos 14 dólares.Ainda por cá, as papeleiras estão em destaque, com a Semapa à frente com um ganho de 1,90% para os 9,13 euros, a altri a somar 1,27% para os 4,77 euros e a Navigator a apreciar 1,20$ para os 2,36 euros.(Notícia atualizada às 08:20 com mais informação)