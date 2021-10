PSI-20 no verde. Jerónimo Martins com novo máximo histórico. Greenvolt lidera ganhos

A Jerónimo Martins voltou a tocar máximos históricos e encerrou a sessão desta quinta-feira com uma subida de 1,47% e o preço da ação nos 18,95 euros.A empresa de Pedro Soares dos Santos está a aproveitar um bom momento do setor do retalho nas praças internacionais e tem agora uma valorização no mercado de capitais superior a 11,92 mil milhões de euros, o que equivale a uma subida de 37% desde o início do ano.Já a Greenvolt terminou a sessão na frente do pódio da Bolsa de Lisboa. A empresa de renováveis, liderada por João Manso, subiu 2,28%, colocando o preço das ações nos 6,29€.Esta quinta-feira foi um dia de ganhos gerais para o PSI-20, que valorizou 0,49%, para os 5.620,72 pontos, em linha com as restantes praças europeias, todas elas pintadas a verde. Entre as cotadas do principal índice português, 14 estavam subiram e cinco desceram.EDP e BCP estiveram no lado das perdas. O banco de Miguel Maya não conseguiu segurar o bom desempenho com que arrancou o dia e terminou a desvalorizar 0,89%. Ja a elétrica portuguesa continua a mostrar volatilidade, em linha com a crise que se vive no setor, e caiu 0,97%.