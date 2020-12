PSI-20 no verde pela terceira sessão com Galp a somar mais de 2%

A bolsa nacional está a subir, com o PSI-20 a avançar 0,23% para os 4.649,78 pontos. A puxar pelo índice estão oito cotadas no verde, contra cinco no vermelho e quatro mantêm-se inalteradas.





A liderar os ganhos está a Galp, que soma 2,12% para os 9,05 euros. A cotada posiciona-se na ribalta num dia de confiança no mercado de petróleo, onde o barril londrino conta máximos de março. A estimular está a reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo, que conseguiu chegar a um acordo depois de cinco dias de difíceis negociações. O cartel vai aliviar os cortes já no próximo ano mas levemente, tendo em conta a conjuntura de pandemia.





O BCP também confirma a sua força, encaminhando-se para a quinta semana consecutiva com saldo positivo. Esta sexta-feira, a subida é de 0,42% para os 12,02 cêntimos, mas na semana aproxima-se dos 2,5%. Desta forma, segue a cotar nas redondezas dos máximos de março que atingiu na semana passada.





Os também pesados CTT e Jerónimo Martins ajudam no verde, com avanços de 0,40% para os 2,53 euros e 0,36% para os 14,02 euros, respetivamente.





Do lado oposto do espetro, as pesadas do grupo EDP descem com ligeireza e na mesma medida: 0,11% para os 17,92 euros, no caso da EDP Renováveis, e para os 4,57 euros, no caso da elétrica. A também pesada Nos cai 0,49% para os 3,21 euros.





(Notícia atualizada às 08:29)