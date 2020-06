PSI-20 no vermelho com BCP a perder quase 4%

A bolsa nacional seguiu a tendência de forte quebra na Europa, resvalando quase 2% com o banco BCP a liderar as descidas.

o

e avança com um cenário ainda mais sombrio para a economia mundial, que enfrenta "uma crise como nenhuma outra e uma recuperação incerta".



Por cá, o BCP liderou as perdas, ao cair 3,83% para os 11,05 cêntimos, depois de ter chegado a descer 3,92% para os 11,04 cêntimos durante a sessão.





A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a perder 1,75% para os 4.371,92 pontos. A contribuir estiveram 17 cotadas em queda, deixando apenas uma isolada no verde.Os mercados acionistas sofrem em ambas as margens do Atlântico, num dia em que volta a estar em cima da mesa a imposição de tarifas dos Estados Unidos sobre a Europa.Esta perspetiva surge ao mesmo tempo que novos surtos de covid-19 se multiplicam, exacerbando o risco de desaceleração da recuperação económica a nível mundial. Esta quarta-feira,

O banco liderado por Miguel Maya seguiu a tendência da banca europeia, que foi um dos três setores que mais perdeu dentro do universo das 600 maiores cotadas da Europa.





Forte no vermelho esteve também o setor energético, com as pesadas EDP Renováveis e Galp a recuarem, respetivamente, 3% para os 11,64 euros e 2,71% para os 10,58 euros.