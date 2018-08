Depois de três sessões a acumular valor, a bolsa nacional negoceia em terreno negativo no início da sessão desta quinta-feira, sobretudo pressionada pelas quedas do BCP e do grupo EDP. Sonae aprecia perto de 1,5% após anunciar lucros de 98 milhões de euros no primeiro semestre.

O índice bolsista PSI-20 abriu a sessão desta quinta-feira, 23 de Agosto, a recuar 0,14% para 5.509,26 pontos, com 10 cotadas em queda, cinco inalteradas no valor de fecho de quarta-feira e as restantes três em alta.O principal índice nacional contraria assim a tendência de ganhos ligeiros que predomina na Europa neste início de sessão, dia marcado pela entrada em vigor das novas tarifas alfandegárias aplicadas mutuamente pelos Estados Unidos e pela China.O PSI-20 transacciona assim no vermelho interrompendo um ciclo de três sessões consecutivos em terreno positivo, sobretudo penalizado pelas queda do BCP. O banco liderado por Nuno Amado cai 0,55% para 0,2554 euros.Nota negativa também para o grupo EDP, com a EDP Renováveis a perder 0,40% para 8,69 euros e a EDP a resvalar 0,27% para 3,384 euros. Também a pressionar estão os CTT ao deslizarem 0,83% para 3,332 euros.A travar uma descida mais acentuada do índice de referência luso está a Sonae que aprecia 1,46% para 0,976 euros depois de ontem a retalhista ter reportado lucros de 98 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, resultado que configura um aumento de 34,2% face resultado alcançado no período homólogo.Ainda no retalho, também a Jerónimo Martins está a valorizar ao somar 0,23% para 13,12 euros.(Notícia actualizada às 8:15)