PSI-20 no vermelho com energia a pressionar e grupo EDP a perder acima de 2%

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quinta-feira a perder 0,59% para 4.791 pontos, com oito cotadas no vermelho, nove no verde e uma inalterada. Esta queda da bolsa nacional acontece após dois dias seguidos a valorizar.O principal índice bolsista nacional negociou assim em contraciclo face à generalidade das principais europeias, que valorizaram sobretudo apoiadas nos ganhos alcançados pelos setores da banca e do turismo, sendo que o setor petrolífero impediu maiores subidas no velho continente.Perto do fecho da sessão, o índice de referência europeu Stoxx600 acumula já a quarta valorização consecutiva. Também a contrariar o sentimento dominante esteve a bolsa londrina, que recuou já depois de o Banco de Inglaterra ter revisto em baixa as projeções de crescimento de 2021 para 5% face aos anteriores 7,25%.Apesar de ter havido mais cotadas em alta do que em queda, o peso e a dimensão das perdas registadas pelas empresas que caíram sobrepôs-se.Isso foi particularmente visível no setor da energia, em especial no grupo EDP, em que ambas as cotadas perderam mais de 2% na sessão. A EDP terminou o dia a cair 2,38% para 5,086 euros e a EDP Renováveis a recuar 2,15% para 22,8 euros. Já a Galp Energia desvalorizou 1,13% para 8,242 euros, enquanto a REN depreciou 0,43% para 2,33 euros.Ainda a contribuir para a descida do PSI-20 estiveram a Ibersol (-2,78% para 4,90 euros), a Corticeira Amorim (-0,74% para 10,66 euros), a Nos (-0,73% para 2,73 euros) e a Jerónimo Martins (-0,22% para 13,33 euros).No sentido oposto e a impedir uma quebra mais expressiva em Lisboa esteve o BCP e o setor do papel. O banco somou 3,10% para 11,97 cêntimos por ação, sendo que Altri (+2,37% para 5,09 euros), Semapa (+0,91% para 8,87 euros) e Navigator (+0,57% para 2,478 euros) fecharam em terreno positivo.Nota positiva ainda para a subida de 0,64% dos CTT, que fecharam a valor 2,36 euros por ação.(Notícia atualizada)