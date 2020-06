Em Lisboa, os pesos pesados Nos e EDP Renováveis penalizam o índice nacional.



A empresa de telecomunicações resvala 0,95% para os 3,76 euros e é seguida no pódio das perdas pela subsidiária de energias limpas do grupo EDP, que desce 0,67% para os 11,92 euros.



Ainda a pesar no vermelho está o banco liderado por Miguel Maya, que recua 0,47% para os 10,69 cêntimos.



A destacar-se no espectro oposto está a Novabase, que apresenta ganhos de 5,45% para os 3,29 euros, isolando-se na frente, apesar de o volume de negociação se ficar por um milhar.

A bolsa nacional está a cair, com o principal índice, o PSI-20, a descer 0,25% para os 4.348,21 pontos. A pressionar estão 10 cotadas no vermelho, enquanto as restantes oito se distribuem em partes iguais entre o verde e a linha de água.O sentimento é negativo numa altura em que vários patamares de referência estão a ser quebrados no contexto da pandemia. Já foram atingidos os 10 milhões de casos globalmente, o meio milhão de mortes e as Nações Unidas registaram o dia com o maior número de novas infeções recentemente.