PSI-20 no vermelho com pressão dos 'pesos pesados'. CTT soma mais de 4%

Lisboa alinha-se no vermelho com a Europa, com várias das cotadas de maior peso do índice a descer. Os CTT destacam-se com uma subida expressiva para máximos de fevereiro.

o facto de o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter dito que a taxa diretora não volta a subir enquanto a inflação permanecer baixa nos Estados Unidos.

A bolsa nacional abriu com o índice nacional a registar uma queda muito ligeira. O PSI-20 desce 0,02% para os 5.110,09 pontos, contando oito cotadas a cair, uma mão cheia a subir e cinco inalteradas.Na Europa, o sentimento é igualmente negativo numa altura em que as negociações entre os Estados Unidos e a China sofreram um imprevisto na agenda. A conferência onde se esperava que os líderes de ambas as nações se encontrassem, no Chile, foi cancelada.Apesar do nervosismo em relação ao progresso no acordo, a Reserva Federal dos Estados Unidos veio trazer conforto aos investidores ainda na quarta-feira. Tal como se esperava, o banco central norte-americano anunciou um novo corte da taxa diretora , em mais 25 pontos base. Mais surpreendente foi

Por cá, os pesos pesados resvalam maioritariamente para o vermelho. A Jerónimo Martins quebra 0,80% para os 14,97 euros, o BCP cede 0,44% para os 20 cêntimos e a Galp também cai 0,24% para os 14,52 euros.



No verde ficam as cotadas que apresentaram resultados após o fecho de ontem. A operadora de correios nacional sobe 4,35% para os 2,88 euros, um máximo de 22 de fevereiro. Os lucros dos CTT duplicaram para 23 milhões de euros.



Mais modesta nos ganhos mas ainda assim em terreno positivo está a EDP, com uma subida de 0,44% para os 3,64 euros. De acordo com o divulgado ontem, os lucros da EDP aumentaram 55% para 460 milhões de euros.