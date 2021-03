PSI-20 no vermelho pelo segundo dia com BCP e Galp a perderem mais de 1%

A bolsa nacional está a negociar em queda esta terça-feira, 23 de março, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,27% para 4.825,76 pontos.





Na Europa, os principais índices também seguem todos com sinal vermelho, numa altura em que os investidores estão particularmente atentos à evolução da pandemia na região.



Depois de vários países terem começado a aliviar as medidas de restrição, outros foram obrigados a dar um passo atrás, devido às ameaças impostas pelas novas variantes do vírus. É o caso da Alemanha, que decidiu reforçar as medidas restritivas, especialmente no período da Páscoa. "Temos um novo vírus (...) muito mais letal, muito mais infeccioso e contagioso durante muito mais tempo", declarou Merkel, numa conferência de imprensa em Berlim.





Por outro lado, o mercado está atento aos leilões de dívida nos Estados Unidos, que funcionarão como um teste ao apetite dos investidores pelas obrigações do Tesouro, depois das recentes escaladas dos juros.





Por cá, a Galp e o BCP estão entre as cotadas que mais pressionam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desliza 1,05% para 11,27 cêntimos enquanto a petrolífera cai 1,34% para 9,940 euros.





Ainda na energia, a EDP recua 0,36% para 4,916 euros e a EDP Renováveis avança 0,46% para 17,44 euros.





Com sinal vermelho está também a Altri, a perder 1,17% para 5,92 euros, e a Nos, que desvaloriza 0,45% para 3,066 euros.