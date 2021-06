PSI-20 perde 1% com Galp e cotadas do grupo EDP a recuarem cerca de 3%

consumo de combustíveis irá aumentar de forma significativa, isto segundo estimativas da

OPEP e da Agência Internacional de Energia (AIE), ajudou aos ganhos na Europa, em especial das cotadas que operam no setor petrolífero.





O índice lisboeta PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira a cair 1,08% para 5.160,31 pontos, com 10 cotadas em queda, cinco em alta e três inalteradas, uma queda que colocou a bolsa nacional em mínimos de 14 de maio.O principal índice nacional, junto com o espanhol Ibex que terminou o dia em queda ligeira, contrariaram a tendência de ganhos que predominou entre as principais bolsas do velho continente. O índice de referência europeu Stoxx 600 valorizou pela segunda sessão, no entanto a subida desta quarta-feira não foi suficiente para, tal como na segunda-feira, estabelecer um novo máximo de sempre. Os setores automóvel e petrolífero foram os que mais impulsionaram o Stoxx 600.A expectativa de que oNão foi, porém, esse o caso da Galp Energia, que recuou 2,69% para 10,125 euros na sessão, contribuindo de forma relevante para a desvalorização do PSI-20. Esta manhã, a cotada propôs distribuir um dividendo de 50 cêntimos por ação pelos acionistas referente ao conjunto do exercício de 2021, tendo admitido pagar uma remuneração extra mediante a evolução da dívida da petrolífera.Continuando no setor da energia, nota negativa também para o grupo EDP, isto num dia em que a EDP perdeu 2,71% para 4,530 euros, tendo mesmo tocado em mínimos de 17 de maio, e em que a EDP Renováveis recuou 3,15% para 18,73 euros. Em contraciclo face ao setor, a REN apreciou 0,22% para 2,29 euros.Ainda no vermelho fecharam os CTT (-1,04% para 4,265 euros), a Nos (-0,95% para 2,934 euros), a Altri (-0,52% para 5,75 euros) e o BCP (-0,06% para 16,22 cêntimos).Com nota positiva e a impedir maiores perdas em Lisboa estiveram a Ramada (+0,32% para 6,26 euros), a Semapa (+0,17% para 11,68 euros) e a Navigator (+0,14% para 2,854 euros).(Notícia atualizada)