PSI-20 perde 1% com maioria das cotadas no vermelho

A bolsa nacional está a negociar em queda com 15 das 18 cotadas no vermelho, em linha com as principais praças europeias.

... A bolsa nacional abriu em queda esta quinta-feira, 15 de outubro, depois de três sessões consecutivas de ganhos, que levaram o principal índice nacional para máximos de setembro.



Nesta altura, o PSI-20 desliza 0,94% para 4.259,94 pontos, com 15 cotadas em queda, duas inalteradas e apenas uma em alta.



Na Europa, os principais índices também seguem com sinal vermelho, a perder mais de 1%, penalizados pelos resultados dececionantes de alguns dos maiores bancos norte-americanos e pelo inevitável adiamento dos novos estímulos nos Estados Unidos para depois das eleições de 3 de novembro.



Ontem, o Wells Fargo e o Bank of America apresentaram resultados abaixo do esperado pelos analistas, plantando dúvidas sobre a forma como o setor financeiro está a enfrentar a crise motivada pela covid-19.



Isto no mesmo dia em que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, anulou as esperanças de um acordo sobre os estímulos antes das eleições, sublinhando que será "difícil" alcançar qualquer entendimento a tempo.



Por cá, o BCP desce 1,02% para 7,8 cêntimos enquanto a Galp Energia recua 1,42% para 8,2 euros, numa altura em que o petróleo segue em queda ligeira nos mercados internacionais.



Ainda na energia, a EDP perde 1,10% para 4,656 euros e a EDP Renováveis desce 1,16% para 17,10 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins desvaloriza 0,51% para 14,665 euros e a Sonae desce 0,93% para 53,5 cêntimos.



A única cotada do PSI-20 que segue em alta é a Ibersol, com uma subida de 3,08% para 4,68 euros.

