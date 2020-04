PSI-20 perde 1% com todas as cotadas no vermelho

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira, 20 de abril, a desvalorizar 1,02% para 4.129,50 pontos, com as 18 cotadas que integram o principal índice nacional em queda.





A apoiar o otimismo predominante neste arranque da semana estão as medidas de resposta à crise que vêm sendo conhecidas. Nos Estados Unidos, está mais próximo um acordo para garantir liquidez às PME e a China reforçou os estímulos económicos com a redução dos custos de financiamento do setor financeiro.Por outro lado, na Europa, o Financial Times noticiou que elementos do Banco Central Europeu estão a estudar a possibilidade de ser criado, na Zona Euro, um banco mau para gerir o crédito malparado, que vai aumentar num contexto de crise.Já a impedir maiores ganhos no velho continente esteve também o setor petrolífero, penalizado pela quebra do preço do crude num dia em que o preço do barril negociado em Nova Iorque (WTI) recuou para o valor mais baixo desde 1986.Em Lisboa, BCP e setor da energia destacaram-se pela negativa. O banco recuou 1,02% para 9,75 cêntimos, enquanto no grupo EDP se verificaram perdas superiores a 1,5%. A EDP caiu 1,62% para 3,716 euros e a EDP Renováveis resvalou 1,67% para 10,60 euros.Continuando no setor energético, a Galp Energia deslizou 0,27% para 9,6 euros e a REN caiu 0,62% para 2,42 euros.Também o setor do papel transacionou com quedas expressivas. A Navigator perdeu 2,20% para 2,31 euros, a Semapa depreciou 2,53% para 8,85 euros e a Altri caiu 0,48% para 4,53 euros.Nota negativa ainda para o retalho, já que a Jerónimo Martins desvalorizou 0,31% para 15,825 euros e a Sonae resvalou 0,75% para 66,45 cêntimos, isto quando está a acumular prejuízos de 343 milhões de euros com a Worten em Espanha (Notícia atualizada)