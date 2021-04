PSI-20 perde força pela segunda semana consecutiva. Jerónimo Martins lidera quedas do dia

agravar a carga fiscal suportada pelos mais ricos caiu mal junto dos investidores.

De acordo com fontes conhecedoras do plano em causa, Biden quer agravar para 39,6% (atualmente é de 20%) a taxa de imposto que incide sobre mais-valias de capital para quem tenha ganhos iguais ou superiores a 1 milhão de dólares.



Ou seja, seria um aumento de impostos a aplicar sobre uma pequeníssima minoria já que apenas cerca de 0,32% dos contribuintes americanos regista esse nível de mais-valias, segundo os dados fiscais relativos a 2018 referidos pela Bloomberg.



O índice PSI-20 terminou a sessão desta sexta-feira a desvalorizar 0,21% para os 5.000,29 pontos, acompanhando aquela que foi a tendência registada nas congéneres europeias, num dia em que a praça portuguesa foi oscilando entre ganhos e perdas.Depois de dois dias consecutivos a valorizar, o índice de Lisboa perde assim fôlego pela terceira vez nos últimos cinco dias, terminando pela segunda semana consecutiva com uma queda acumulada.No resto da Europa, o plano de Biden para Por cá, mesmo com a maioria das empresas a fechar as contas no "verde" (10), as derrotadas do dia (7) têm um peso maior na bolsa nacional. A Nos foi a única a terminar a sessão de forma inalterada.A Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce, perdeu 1,77% para os 14,19 euros por ação seguindo-se a EDP com uma queda de 0,8%, no último dia em que está a descontar o dividend o de 19 cêntimos que será entregue aos acionistas a partir de segunda-feira. Ontem, mesmo a descontar este dividendo, conseguiu valorizar.Entre as quedas estiveram também o BCP (-0,71%) a Galp Energia (-0,64%) e a EDP Renováveis (-0,29%).No lado oposto, destaque para o setor da pasta e do papel, com a Altri (1,54%) e a Navigator (1,50%) a valorizarem. Por arrasto, a Semapa - dona da Navigator - ganhou 0,50% para os 6,59 euros por ação.