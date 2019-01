PSI-20 perde mais de 1% com Galp, Jerónimo Martins e EDP a pressionar

A bolsa nacional reforça as quebras num dia em que as principais praças europeias se posicionam no vermelho. Galp, Jerónimo Martins e EDP são as cotadas que mais pesam em Lisboa.

A bolsa nacional iniciou a sessão em queda, mas as perdas têm vindo a acentuar-se. O PSI-20 cede agora 1,02% para os 5.099,57 pontos, voltando ao terreno negativo após três sessões de subidas que levaram o índice a máximos do início de outubro na passada sexta-feira.

O índice português de referência perde acima dos principais pares europeus, embora na Europa o sentimento seja igualmente negativo. Os investidores mostram-se cautelosos, numa semana que vai ser marcada pelas intervenções dos bancos centrais: esta segunda-feira, o presidente do banco central europeu, Mario Draghi, vai discursar em Bruxelas e deverá falar sobre a política monetária e as taxas de juro. Na próxima quarta-feira, é a vez da Reserva Federal Americana. Do outro lado do oceano vai ter lugar outro evento bastante aguardado. Quarta e quinta-feira, o vice primeiro-ministro chinês vai visitar os Estados Unidos com o intuito de avançar no acordo comercial entre as duas nações.



Por cá, a Galp Energia é a cotada que apresenta a maior quebra, ao ceder 2,72% para os 13,57 euros. Esta empresa desliza no mesmo dia em que revelou dados da atividade do último trimestre do ano passado, os quais os analistas consideram ligeiramente negativos e que podem abalar as estimativas de lucro. Paralelamente, os preços do barril de Brent, a referência no que toca às cotações de petróleo para a Europa, estão a cair 1,54% para os 60,69 dólares. Isto, depois de se ter verificado o primeiro aumento do ano no número de plataformas petrolíferas dos Estados Unidos.





Ainda a penalizar o índice nacional estão os pesos pesados Jerónimo Martins e EDP. A retalhista recua 0,90% para os 12,60 euros. Já a elétrica liderada por António Mexia perde 0,94% para os 3,07 euros, na primeira sessão após a Reuters ter avançado que a China Three Gorges, a empresa que lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a EDP no passado mês de maio, já há um mês que cessou o contacto que mantinha com os reguladores europeus acerca da oferta, um passo necessário para avançar com este negócio avaliado em 9 mil milhões de euros. As cotações da empresa seguem a negociar 5,8% abaixo do valor oferecido pelos chineses.