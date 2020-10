PSI-20 desvaloriza quase 1% com Mota-Engil a afundar mais de 8%

O índice PSI-20 encerrou a sessão a cair 0,96% para 4.181,73 pontos, com 15 cotadas no vermelho, duas inalteradas e apenas uma no verde. Apesar desta descida, a bolsa nacional terminou a semana com uma valorização acumulada superior a 2%, o que representa o segundo ciclo semanal seguido a somar mais de 2%.A praça lisboeta negociou em contraciclo com a generalidade das principais bolsas do velho continente, numa sessão em que o índice de referência europeu Stoxx600 renovou máximos de 18 de setembro sobretudo apoiado pelas subidas dos setores da tecnologia, matérias-primas, media e das viagens. Já a queda do setor automóvel impediu maiores subidas nas praças europeias.Nota ainda para o índice espanhol Ibex que acompanhou a praça lisboeta com uma queda em torno de 0,5% no dia em que foi declarado estado de emergência para Madrid.No plano nacional foi a Mota-Engil que mais caiu, com a construtora a afundar 8,25% para 1,156 euros por ação, a ajustar face aos fortes ganhos acumulados nas cinco sessões anteriores.Destaque pela negativa também para a EDP Renováveis, que perdeu 2,45% para 15,14 euros, recuando assim do máximo histórico ontem estabelecido. Ainda a contribuir decisivamente para a queda do principal índice nacional esteve o BCP, num dia em que o banco resvalou 1,68% para 8,2 cêntimos.Ainda no setor da energia, a EDP deslizou 0,41% para 4,372 euros, a Galp Energia caiu 0,82% para 8,422 euros e a REN desvalorizou 0,42% para 2,39 euros.Foram ainda observadas quedas acentuadas no setor do papel. A Navigator perdeu 1,60% para 2,086 euros, a Semapa recuou 2,28% para 7,30 euros e a Altri cedeu 0,57% para 3,85 euros.Os CTT (-1,72% para 2,565 euros) e a Nos (-135% para 3,058 euros) também fecharam no vermelho.A travar maiores perdas em Lisboa esteve a Jerónimo Martins, que foi a única cotada em alta, com a retalhista a somar 2,11% para 14,49 euros.(Notícia atualizada)