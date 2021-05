PSI-20 perde quase 2% com Nos e Jerónimo Martins em ex-dividendo

Para além da retalhista nacional, também a Nos, empresa de telecomunicações, entrou hoje no período de ex-dividendo, que ocorre dois dias antes de uma empresa cotada em bolsa remunerar os acionistas. As ações da empresa caíram 8,25% para os 2,960 euros por ação, mas se não fosse o desconto do dividendo (27,8 cêntimos por ação), a cotação da Nos teria perdido 0,37%.



No total a Nos vai remunerar os acionistas em 143,2 milhões de euros, o que corresponde a um "payout" de 156% (face aos lucros de 92 milhões de euros no ano passado). 181 milhões de euros no próximo dia 6 de maio, o que equivale a metade dos lucros de 2020. Sem o desconto deste dividendo, as ações da Jerónimo Martins teria valorizado 0,24%.Para além da retalhista nacional, também a Nos, empresa de telecomunicações, entrou hoje no período de ex-dividendo, que ocorre dois dias antes de uma empresa cotada em bolsa remunerar os acionistas. As ações da empresa caíram 8,25% para os 2,960 euros por ação, mas se não fosse o desconto do dividendo (27,8 cêntimos por ação), a cotação da Nos teria perdido 0,37%.No total a Nos vai remunerar os acionistas em 143,2 milhões de euros, o que corresponde a um "payout" de 156% (face aos lucros de 92 milhões de euros no ano passado).

Nos estabeleceu um contrato com a EDP para a compra de eletricidade renovável a longo prazo, no valor de 32 milhões de euros, que vai permitir à operadora que 40% da sua operação seja alimentada por energia verde já em 2023, dando assim mais um passo para alcançar a neutralidade carbónica em 2040.

O contrato de fornecimento de eletricidade renovável a longo prazo (PPA – Power Purchase Agreement) tem a duração de 11 anos e prevê a construção de um novo parque eólico e o fornecimento de 62 GWh anuais de eletricidade verde à Nos, segundo adiantou a empresa em comunicado esta terça-feira.