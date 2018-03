PSI-20 pouco alterado com perdas da Nos e Sonae a anularem ganhos da REN

A bolsa nacional segue em queda ligeira, numa altura em que as praças europeias estão divididas entre descidas e subidas pouco acentuadas.

Depois de ter iniciado a sessão em alta ligeira, a bolsa nacional rapidamente inverteu para terreno negativo, seguindo o PSI-20 a deslizar ligeiros 0,03% para 5.439,09 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito estão em queda, seis em alta e quatro inalteradas.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas pouco acentuadas, numa altura em que o mercado continua a avaliar as potenciais implicações da postura proteccionista dos Estados Unidos, aguardando também pela esperada subida dos juros pela Fed já na próxima semana.