PSI-20 prepara melhor trimestre desde o arranque de 2015

A bolsa nacional arranca no verde, confirmando a tendência das congéneres europeias. A manter-se o sentimento positivo, este será o primeiro trimestre de ganhos desde junho do ano passado e o melhor registo trimestral em quatro anos.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,60% para os 5.208,70 pontos. O índice nacional segue assim com ganhos de mais de 10% para o trimestre que, a manter a tendência, marcará o arranque de ano com ganhos mais expressivos desde 2015. São 13 as cotadas a subir, apenas uma a cair e quatro inalteradas.Na Europa o sentimento é igualmente positivo. De acordo com um analista da Manulife Asset Management, citado pela Bloomberg, os títulos estarão a beneficiar de uma política monetária mais branda da Fed e um maior otimismo quanto aos riscos geopolíticos. As conversações entre os Estados Unidos e a China deverão prolongar-se durante semanas ou até meses, admite a administração de Trump.Por cá, o índice nacional avança à boleia da Galp Energia, Jerónimo Martins e BCP. A petrolífera soma 1,20% para os 14,30 euros, num dia que também é de ganhos para o mercado do petróleo. O barril de Brent, referência para a Europa e negociado em Londres, avança 0,43% para os 68,11 dólares. Já a retalhista aprecia 0,96% para os 13,12 euros.O BCP sobe 0,92% para os 23 cêntimos depois de a agência de notação DBRS ter melhorado em um nível as notações de ratings dos depósitos de longo prazo, para BBB (low), o primeiro nível da categoria de investimento.

Ainda no verde está a REN, que sobe 0,39% para os 2,55 euros no dia em que o Societe Generale elevou o preço-alvo de 2,30 euros para 2,55 euros por ação, com a recomendação a ser melhorada para "manter", face à anterior de "vender".

Do lado das perdas ficam apenas os CTT, que descem 0,63% para os 2,54 euros.

(Notícia atualizada às 08:25)