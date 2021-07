PSI-20 preso no "mar vermelho" da Europa. Ciclo de quedas é o maior em meio ano

número crescente de novas infeções por covid-19 pesa sobre o sentimento do mercado".



O Stoxx 600 - índice que agrupa as 600 maiores cotadas da região - está a cair 2,11% nesta que é a maior queda desde maio. É a quarta queda seguida do índice pan-europeu, o que significa a maior sequência de perdas desde outubro do ano passado.



Entre os setores, destaque para o da energia, que é dos que mais perde, após o acordo da OPEP+ para injetar mais petróleo no mercado. O setor do turismo está igualmente em queda, depois de o Reino Unido ter apertado as regras de quarentena para os visitantes oriundos de França.



"A propagação acelerada da variante Delta, combinada com o aumento da inflação, estão a pesar sobre o sentimento do mercado de hoje, o que leva os investidores a fugir de ativos mais arriscados e a procurar segurança em instrumentos mais defensivos, como os títulos do Tesouro, numa altura em que se observa a baixa liquidez característica do verão", acrescenta Evangelista.



A bolsa de Londres está a recuar 2,2% graças ao novo número de casos de covid-19 na região, que sofreu o maior aumento diário em todo o mundo. Os investidores parecem estar a recuar perante o levantamento de restrições em Inglaterra nesta segunda-feira, olhando para esta medida como uma possível "marcha-atrás" na recuperação da economia.



"Ainda que as quedas de hoje sejam mais uma correção do mercado, a verdade é que mesmo os traders mais otimistas precisarão de mais dados macroeconómico positivos para elevar os preços das ações e voltar aos seus níveis recordes", conclui Evangelista.



O índice PSI-20 está a derrapar 2,03% na manhã desta segunda-feira, seguindo a tendência dos pares europeus, num dia em que os investidores se afastam dos ativos de maior risco, como é o caso das ações, e se voltam para o mercado da dívida soberana.A bolsa de Lisboa está a perder força há cinco sessões consecutivas, neste que é o maior ciclo de desvalorizações desde janeiro deste ano. Com a nova queda desta segunda-feira, o índice está a negociar nos 4.928,13 pontos, o que representa um mínimo desde abril.A liderar as perdas está o Banco Comercial Português (BCP), que chegou a perder um máximo de 3,94%, caindo abaixo dos 12 cêntimos por ação pela primeira vez nos últimos três meses. Para além do banco liderado por Miguel Maya, o sentimento é de quedas em toda a praça portuguesa, com desvalorizações de mais de 3% a serem registadas também na construtora Mota-Engil (-3,76%), na Altri (-3,41%) e na EDP (-3,18%).Os CTT - Correios de Portugal voltam a cair 3,58%, depois de na sexta-feira terem afundado cerca de 15%, naNa Europa, o sentimento é igualmente negativo "com todos os setores no vermelho devido à diminuição do apetite pelo risco nos mercados", diz Ricardo Evangelista, analista da ActivTrades, numa nota diária. Já Nuno Mello, analista da XTB, acrescenta a esta lista de fatores "o