PSI-20 quebra ciclo de ganhos com Galp e BCP a pressionarem

Por cá, o BCP e a Galp são os pesos pesados em destaque no vermelho. O banco liderado por Miguel Maya perde 1,58% para os 9,95 cêntimos, depois de a agência de rating canadiana DBRS ter revisto em baixa a perspetiva para a evolução da qualidade da dívida do BCP e da Caixa Geral de Depósitos , de estável para negativa.

"A esperada deterioração do contexto operacional deverá afetar as receitas, a qualidade dos ativos e o custo do risco do banco", sublinha a agência no que diz respeito ao BCP.

Já a petrolífera desce 1,68% para os 10,84 euros, num dia que também é de quebras para o mercado de petróleo. As cotações da matéria-prima tremem perante a tensão entre os Estados Unidos e a China, embora, apesar do registo negativo da sessão, se espere que a terminem com a maior subida mensal de sempre.



Em destaque pela negativa estão também a Altri e a Semapa. A primeira cede 2,88% para os 4,19 euros, na primeira sessão após a apresentação de resultados. A Altri teve uma queda de 81% nos lucros do primeiro trimestre, penalizada pela descida do preço da pasta. Já a Semapa obteve um resultado líquido de 17,2 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, um decréscimo de 56,6% em termos homólogos, e cai 0,58% para os 8,60 euros em bolsa.

A EDP Renováveis

para venda de energia eólica em Itália no âmbito de um leilão realizado no país transalpino, indicou ontem a empresa liderada por João Manso. Os projetos eólicos deverão iniciar as operações em 2021.

A contrariar as quebras está o grupo EDP, com a elétrica liderada por António Mexia a apreciar 0,29% para os 4,20 euros e a EDP Renováveis a subir 0,34% para os 11,76 euros.(Notícia atualizada às 08:24)