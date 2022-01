PSI-20 recua 1% e quase apaga ganhos deste ano. BCP limita queda de Lisboa e grupo EDP cai mais de 3%

O PSI-20 encerrou a cair 1,00%, para os 5.595,94 pontos, praticamente apagando os ganhos desde o início do ano, obtidos nas duas primeiras sessões de 2022. O índice de referência nacional ganha apenas 0,48% este ano.O principal índice da bolsa portuguesa acompanhou a maré vermelha vivida na Europa, que foi pressionada pelo selloff no setor tecnológico em Wall Street depois de serem divulgadas as atas da última reunião da Fed que indicam um "tom mais agressivo" da Reserva Federal dos EUA sobre o "tapering" e a subida das taxas de juro.Por cá, apenas quatro cotadas fecharam em alta, contra 15 que encerraram no vermelho. O BCP, com uma subida de 1,24%, para os 0,1555 euros, limitou a queda do PSI-20.As ações mais castigadas foram as do grupo EDP, com a casa-mãe a perder 3,39%, para os 4,589 euros, enquanto o braço para as renováveis caiu 2,81%, para 20,06 euros. Ainda no setor energético, a Greenvolt recuou 1,57%, para os 6,27 euros, a REN cedeu 0,39% e a Galp deslizou 0,13%, fechando nos 9,29 euros.No retalho, a Jerónimo Martins cedeu 0,82% e a Sonae 0,77%, com as ações da dona do Pingo Doce a valerem agora 20,44 euros ao passo que os títulos da dona do Continente cotam nos 1,025 euros.Além do BCP, apenas a Ibersol, Novabase e Semapa escaparam à onda vermelha, encerrando com ganhos de 0,77%, 0,37% e 0,17%, respetivamente.