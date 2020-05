PSI-20 recua acima de 2% com quedas de 4,5% do BCP e Galp

Com as bolsas europeias no vermelho pela terceira sessão seguida, a bolsa nacional acompanhou a tendência e recuou 2,28% para o segundo dia seguido em queda. Perdas do BCP e da Galp Energia voltaram a pesar em Lisboa.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta segunda-feira, 4 de maio, a descer 2,28% para 4.186,69 pontos, com todas as cotadas em queda.





No segundo dia seguido em queda, a praça lisboeta transacionou em linha com as perdas também registadas pela generalidade das principais bolsas do velho continente. O índice de referência recuou mesmo pela terceira sessão consecutiva, penalizado pela desvalorização de todos os setores. No entanto, foram os setores petrolífero, imobiliário, financeiro e automóvel que lideraram as perdas na Europa.A justificar nova sessão de predomínio do pessimismo está o agravamento da tensão entre os Estados Unidos e a China, sobretudo depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter voltado a mostrar dúvidas quanto ao papel das autoridades chinesas na gestão do novo coronavírus.

A perspetiva de uma eventual segunda vaga da pandemia assim como a sucessão de indicadores económicos negativos também voltou a pesar no sentimento dos investidores.



No plano nacional voltaram a destacar-se pela negativa dois dos pesos pesados da praça lisboeta. O BCP caiu 4,41% para 9,75 cêntimos, enquanto a Galp Energia perdeu 4,61% para 10,03 euros, ainda penalizada por nova quebra do preço do petróleo nos mercados internacionais numa altura em que o Brent, negociado em Londres, deprecia 0,79% para 20,23 dólares por barril. Ainda assim, a petrolífera recuperou parcialmente face à queda superior a 7% que chegou a registar durante a manhã.



Continuando no setor da energia, a EDP resvalou 1,56% para 3,79 euros, a EDP Renováveis deslizou 1,07% para 11,08 euros, e a REN desceu 2,22% para 2,42 euros.





Destaque pela negativa ainda para os setores do papel e do retalho. No primeiro caso, a Navigator perdeu 2,11% para 2,324 euros, a Semapa caiu 2,56% para 8,77 euros, e a Altri cedeu 0,75% para 4,784 euros. Já entre as retalhistas, a Sonae desvalorizou 2,51% para 6,98 cêntimos e a Jerónimo Martins recuou 0,78% para 15,295 euros.