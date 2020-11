PSI-20 recua de máximos de agosto com energia a penalizar

A bolsa nacional abriu em queda ligeira esta terça-feira, 17 de novembro, com o PSI-20 a deslizar 0,06% para os 4.423,74 pontos, depois de ter valorizado quase 1,5% na sessão de ontem, para atingir máximos de agosto.





Na Europa, a tendência é igualmente de perdas pouco acentuadas, com os investidores a assumirem uma postura mais cautelosa, depois dos fortes ganhos de ontem impulsionados pelos progressos no desenvolvimento de uma vacina para a covid-19.





Depois da Pfizer, foi a vez de a Moderna anunciar uma taxa de sucesso da sua vacina de 94,5%, o que contribuiu para os fortes ganhos das bolsas, com os investidores esperançosos num cura para a pandemia do coronavírus.





Esta terça-feira, porém, o otimismo desvaneceu-se face ao aumento contínuo de novos casos em todo o mundo, e aos alertas de vários especialistas de que a vacina não será suficiente para travar rapidamente a pandemia.





Por cá, as cotadas do setor da energia são as que mais penalizam a bolsa nacional, com destaque para a Galp Energia, que perde 1,60% para 8,990 euros, depois de ter valorizado 5,6% na sessão de ontem.





A EDP desvaloriza 0,58% para 4,481 euros e a EDP Renováveis recua 0,12% para 17,16 euros.





Em queda seguem também a Semapa e os CTT, com descidas de 0,13% para 7,95 euros e 0,22% para 2,29 euros, respetivamente.