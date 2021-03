PSI-20 recua de máximos de dois meses em linha com a Europa

A bolsa nacional está a negociar em queda esta quarta-feira, 31 de março, com o PSI-20 a desvalorizar 0,13% para 4.883,23 pontos, depois de ter atingido ontem o valor mais alto em dois meses.





Na Europa, os principais índices também começaram o dia com sinal negativo, com as ações a recuarem de um nível próximo de recordes, numa altura em que a subida dos juros nos Estados Unidos continua a despertar receios em torno da inflação.





Esta quarta-feira serão conhecidos os dados mais recentes sobre a evolução dos preços na região do euro, e nos Estados Unidos as atenções estarão centradas na divulgação do plano orçamental de 3 biliões de dólares da administração Biden.





Por cá, a EDP Renováveis, o BCP e a Jerónimo Martins estão entre as empresas que mais pressionam o PSI-20. A EDP Renováveis recua 0,57% para 17,40 euros, o BCP perde 0,17% para 11,85 cêntimos e a Jerónimo Martins desliza 0,33% para 13,735 euros.





A contribuir para as descidas está também a Mota-Engil, que desvaloriza 1,54% para 1,406 euros depois de ter revelado, antes da abertura do mercado, que fechou o exercício de 2020 com prejuízos de 20 milhões de euros devido ao registo de provisões de 39 milhões de euros, dos quais 30 milhões diretamente relacionadas com a pandemia. Em 2019, o grupo tinha tido lucros de 27 milhões.





Na apresentação dos resultados do ano passado, a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins salienta, por outro lado, que em 2020 atingiu uma carteira de encomendas recorde, de 6.052 milhões de euros.