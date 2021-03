PSI-20 recua de máximos de um mês com maioria das cotadas no vermelho

A bolsa nacional abriu em queda esta quarta-feira, 24 de março, com o PSI-20 a desvalorizar 0,49% para 4.854,39 pontos, depois de ter atingido ontem o valor mais alto em mais de um mês. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, 11 estão em queda, quatro seguem inalteradas e apenas três negoceiam em alta.





A praça portuguesa acompanha desta forma a tendência negativa das congéneres europeias, penalizadas pelo recente aumento do número de casos e mortes e várias regiões do mundo, que estão a obrigar alguns países a reforçar as medidas de restrição para conter os contágios. É o caso da Alemanha, Itália e França, que impuseram novos confinamentos na altura da Páscoa, para inverter a subida das infecções.





Por cá, a Galp e o BCP são as cotadas que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya cai 1,72% para 11,41 cêntimos, enquanto a petrolífera cede 1,31% para 9,764 euros.





Ainda na energia, a EDP desliza 0,24% para 5,012 euros.





A contribuir para as perdas estão ainda a Sonae e a Nos, com descidas de 0,89% para 78,3 cêntimos e de 0,64% para 3,106 euros, respetivamente.





Com sinal positivo seguem apenas a Corticeira Amorim, a Mota-Engil e a Semapa.