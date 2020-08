PSI-20 recua para mínimo de quase três semanas com Galp e BCP a pressionar

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 21 de agosto, a cair 0,33% para 4.344,27 pontos, com 11 cotadas em queda e as restantes sete no verde, tendo tocado na cotação mais baixa desde 3 de agosto durante a negociação.A praça lisboeta acompanhou a tendência de quedas verificada na generalidade das principais praças europeias. O índice de referência europeu Stoxx600 também transacionou vermelho pela segunda sessão e em mínimos de 7 de agosto, com os setores europeus do automóvel e da banca a penalizarem. A travar maiores perdas no velho continente está o setor das viagens que soma perto de 3% depois de ontem o Reino Unido ter retirado Portugal da respetiva "lista negra".No plano nacional, a Galp Energia e o BCP contribuíram decisivamente para a queda do PSI-20. A petrolífera recuou 1,80% para 8,962 euros e o banco caiu 0,97% para 10,21 cêntimos por ação. Também em destaque pela negativa esteve a Nos (-1,45% para 3,538 euros) e o setor do retalho: A Jerónimo Martins deslizou 0,29% para 13,81 euros e a Sonae resvalou 0,08% para 59,9 cêntimos.Nota negativa ainda para a Pharol, que perdeu 1,60% para 11,08 cêntimos por ação num dia em que transacionou em mínimos de 27 de julho.Já o setor do papel fechou sem rumo definido. Se a Altri perdeu 0,79% para 4,246 euros e a Navigator cedeu 0,09% para 2,25 euros, a Semapa avançou 0,52% para 7,80 euros.A travar maiores perdas da bolsa lisboeta esteve a Mota-Engil (+3,18% para 1,426 euros), a EDP (+0,30% para 4,283 euros), a EDP Renováveis (+0,14% para 13,98 euros) e a Ibersol (+2,21% para 5,54 euros).(Notícia atualizada)