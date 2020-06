PSI-20 recupera com timidez e põe fim a ciclo de seis sessões negativas

A bolsa nacional conseguiu acompanhar a recuperação das praças europeias, colocando assim um ponto final na série negativa de seis sessões no vermelho, em que caiu mais de 6% para mínimos de 29 de maio.





O PSI-20 subiu 0,09% para 4.359,99 pontos, terminando longe dos máximos da sessão (o índice chegou a subir 1,63%) e recuperando assim apenas uma pequena parte do tombo de quase 3% sofrido na véspera.





A sessão de hoje está a ser marcada pela tendência de recuperação, embora o alívio registado na parte final da sessão nas praças europeias mostre que os investidores continuam apreensivos com a possibilidade de uma nova vaga de covid-19 em várias regiões do globo e também com a dimensão da recessão que vai marcar a economia mundial este ano.





Foram estes os dois fatores que levaram as bolsas europeias e norte-americanas a registar ontem a pior sessão desde março. Em Wall Street os índices ontem afundaram cerca de 6% e apesar de estarem hoje a negociar em terreno positivo, estão já longe dos ganhos acima de 2% registados na abertura da sessão.





Em Lisboa o PSI-20 foi impulsionado sobretudo pelas cotadas mais castigadas nas últimas sessões. A Galp Energia subiu 0,47% para 10,80 euros apesar do petróleo também já estar a negociar em terreno negativo.



A Corticeira Amorim liderou os ganhos do índice (3,77% para 9,35 euros), seguindo-se a Pharol e os CTT (1,63% para 2,18 euros).





A Jerónimo Martins foi o destaque pela negativa, depois de ontem ter sido a única cotada do PSI-20 a escapar à razia que varreu a praça portuguesa. As ações da dona do Pingo Doce desceram 1,66% para 15,09 euros.



O Grupo EDP também contribuiu para o ganho tímido do PSI-20, com a EDP a cair 0,44% para 4,107 euros e a EDP Renováveis a ceder 1,85% para 11,66 euros.