PSI-20 reforça ganhos com Ibersol a disparar 25% e grupo EDP a recuperar

O índice lisboeta PSI-20 chegou ao final da sessão bolsista desta terça-feira, 7 de julho, a somar 1,02% para 4.452,22 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada no valor de fecho de segunda-feira.Na segunda sessão consecutiva em alta, o principal índice nacional reforçou assim os ganhos face à subida ligeira de ontem, contrariando a tendência de perdas que predominou na generalidade das principais praças do velho continente.O índice de referência europeu Stoxx600 recuou penalizado pela queda de todos os setores, sendo que as quebras observadas no imobiliário, banca e telecomunicações foram as que mais penalizaram. As desvalorizações registadas na Europa deveram-se sobretudo ao pessimismo resultante da revisão em baixa das respetivas projeções feita pela Comissão Europeia.Já a subida do PSI-20 resultou da valorização expressiva alcançada pela Ibersol e em especial das subidas obtidas pelas duas cotadas do grupo EDP, que assim recuperaram das quedas de ontem verificadas depois de ser conhecida a decisão judicial que determinou a suspensão dos CEO das duas empresas, António Mexia (EDP) e Manso Neto (EDP Renováveis).A Ibersol disparou 25,10% para 6,38 euros, o que significa que a detentora de marcas como a Pizza Hut transacionou em máximos de 27 de maio. Também a EDP Renováveis negociou em máximos (5 de março), tendo terminado o dia a somar 4,94% para 13,16 euros. Destaque ainda para a EDP, com a elétrica a subir 4,14% para 4,525 euros.Continuando no setor energético, também a Galp Energia impulsionou ao crescer 0,66% para 10,62 euros. Nota positiva ainda para os CTT (+1,59% para 2,235 euros), para a Sonae (+0,54% para 64,95 cêntimos) e para a Mota-Engil (+0,84% para 1,204 euros).A impedir uma maior valorização em Lisboa esteve o BCP e o setor do papel. O banco perdeu 0,91% para 10,90 cêntimos, a Altri caiu 2,24% para 4,274 euros, a Semapa recuou 1,32% para 8,22 euros e a Navigator deslizou 1,36% para 2,168 euros.Também a travar a bolsa nacional esteve a Jerónimo Martins, com a retalhista a resvalar 0,40% para 14,82 euros.(Notícia atualizada)